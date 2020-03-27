"الصحة": مؤشرات أرقام مصابي كورونا في مصر إيجابية ونأمل عدم حدوث قفزات

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء المهمة التقنية في مصر بخصوص فيروس كورونا المستجد.

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن منظمة الصحة العالمية هي جهة رقابة ومتابعة لمصر وغيرها من الدول، لافتًا إلى أن المنظمة أكدت التزام مصر بالإرشادات والإجراءات الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا.

وأكد مجاهد أن الأرقام المتعلقة بفيروس كورونا في مصر إيجابية، مشيرًا إلى أن المؤشرات إيجابية، متمنيًا عدم حدوث قفزات في الإصابة بسبب اتباع الإجراءات الوقائية.

وأوضح مجاهد أن رئيس منظمة الصحة العالمية قال إن مصر لديها فرصة كبيرة للتغلب على الفيروس طالما يتم اتباع الإجراءات الوقائية بشكل جدي.

ولفت مجاهد إلى أن الحالات الحرجة قليلة في مصر وأن مصر لديها مؤشر جيد في ارتفاع حالات الشفاء بشكل يومي، لافتًا إلى أن نسبة الوفيات قريبة من المعدل العالمي وأن 10 من هذه الوفيات ترجع لأجانب وكل الوفيات من كبار السن.