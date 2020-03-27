فاروق حسني: فكرت في بناء المتحف المصري الكبير لأن "التحرير" كان تاعبني

اعتبر فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، أن المتحف المصري الكبير هو حلم بالنسبة له وأنه يحلم بيوم افتتاحه.

وقال حسني خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc" إنه كان شريكا في كل أفكار المتحف "لأن متحف التحرير كان تاعبني للغاية لأن الآثار كانت متكدسة فيه والسائح مكنش بيشوف الآثار كما يجب وأنا مش عارف أرممه أو أبيضه والآثار مكدسة فيه بالأطنان".

وأوضح حسني أنه اقترح بناء المتحف المصري الكبير ووضعوا حجر الأساس عام 2002 وقاموا بعمل دراسة جدوى بعدها بـ4 سنوات تشمل كل شيء يخص المتحف والذي توصل مصممه لبنائه على هضبة ويكون الهرم من أحد مشاهد المتحف.

ووصف حسني مبنى المتحف بأنه مبنى فرعوني بناه الفراعنة، معتبرًا أنه مكسب للعالم أجمع وليس لمصر نفسها.