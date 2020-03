رحيل الممثل الأمريكي مارك بلوم بسبب فيروس كورونا

توفى الممثل المسرحي والسينمائي الأمريكي، مارك بلوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بحسب موقع "CNN".

و"بلوم" الذي رحل عن عمر ناهر الـ 69 عاما، ولد بولاية نيو جيرسي، وشارك كممثل في أكثر من 80 عملا فنيا، تتنوع بين مسلسلات وأفلام، بخلاف أعماله المسرحية.

أول فيلم شارك فيه بلوم كان "Lovesick" عام 1983، وآخر عمل شارك فيه كان مسلسل "Billions" الذي عرض العام الحالي، وكان قد انتهى من تصوير فيلم "The Pleasure of Your Presence" ولكنه لم يعرض بعد.

وقد أصيب عدد من صناع السينما العالميين بكورونا، منهم الممثل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، والممثل البريطاني إدريس إلبا، والممثل النرويجي كريستوفر هيفجو، والمغني جاكسون براون.

وظهر عدد من النجوم عبر موقع "انستجرام" في حملة "Stay at home"، لتشجيع الناس على البقاء في المنزل للحد من انتشار الفيروس، ومنهم روبرت دي نيرو، الذي ظهر، في فيديو مدته 25 ثانية، يخاطب فيه محبيه في العالم كله، ويترجاهم البقاء في المنازل خوفًا من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وقال الممثل الحاصل على جائزتي أوسكار لجمهوره: "نحن جميعا في حاجة إلى البقاء في منازلنا، علينا أن نوقف انتشار هذا الفيروس، يجب أن نتكاتف معا، ليس فقط لحماية أنفسنا، ولكن لحماية الآخرين، وكبار السن الذين نحبوهم، أرجوكم".