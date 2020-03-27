بنك الدم بالإسكندرية يناشد التبرع للمرضى

طالب بنك الدم الجامعي بالإسكندرية، المواطنين بالتبرع بالدم لتوفير احتياجات مرضى الأورام وحوادث الطرق، في ظل الظروف الحالية المصاحبة لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار في بيان له، اليوم الجمعة، إلى توقف الحملات الخارجية للتبرع بالدم بسبب الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

ولفت إلى فتح التبرع بمستشفيات "الشاطبي والأميري" يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء، مؤكدا أنه يوجد أماكن انتظار ويجرى اتباع معايير مكافحة العدوى.

ويخدم بنك الدم، التابع لجامعة الإسكندرية، المرضى بـ 6 مستشفيات جامعية هي" الأميري، الشاطبي، الحضرة، المواساة، سموحة، برج العرب"، فضلا عن مستشفيات التأمين الصحي.