هل يعد فيروس كورونا "نازلة عذاب"؟.. علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن البعض يتلقى البلاء طبقا لمعتقده، فمنهم من يتلقاها حتى يحمد الل،ه وهناك من يتلقاها ليتكبر على الخلق.

وأضاف خلال برنامج "لقاء الجمعة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، من الناس من يتلقى أشكال البلاء لاستغلالها ضد الناس فيزاد من الله بعد، ومنهم من يتلقاها بالشكر والنعمة والتعلم والتغير فتصبح نعمة له، ولا يمكن أن نطلق أن فيروس كورونا هي نازلة عذاب من الله فقط، ولكن قد تكون رحمة ونعمة ومن أجل أن نتغير للأحسن ونقف لمحاسبة أنفسنا.

وتابع الدكتور علي جمعة: "من الأشياء الطريفة التي يتم نشرها أن التلوث انخفض، إذن فعلينا أن نغير برنامج حياتنا بعد ذلك".