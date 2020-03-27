استشاري أمن المعلومات يكشف حيل اختراق الحسابات بسبب كورونا

قال المهندس وليد عبدالمقصود، استشاري أمن المعلومات، إن هناك هاكرز حاليا يقومون باختراق الحسابات الشخصية من خلال إرسال "إيميل" عن تحديث أعداد مصابي كورونا حول العالم، موضحا ما يقرب من 5 آلاف موقع إلكتروني عالميا يتحدث عن فيروس كورونا، منوها بأنه من ضمن هذا العدد هناك مواقع مشبوهة تضر المستخدمين.

وأشار "عبدالمقصود"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، أن المستخدم إذا وجد الإيميل يحتوي على ملفات مرفقة تنتهي بحروف "exe"، أو "docx"، أو "lnk"، فإن هذا الإيميل مزيف، وسيضر نظام التشغيل أو الحسابات الشخصية، ويتم تحليلها والاستفادة منها.

وأوضح بأنه فور الضغط على هذه الملفات المرفقة بالإيميل، ستجد أن كافة ملفاتك على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول تم تشفيرها، "إذا كان كلام مكتوب مش هعرف أفتحه تاني"، ولا يوجد حل إلا بالاستعانة بشركات متخصصة أو أشخاص لهم المهارة يستطيعون التشفير الذي حدث.

وأشار الخبير، إلى أن بعض القراصنة اخترقوا موقع منظمة الصحة العالمية وتلاعبوا بأرقام المصابين والوفيات لإحداث الذعر بين المواطنين حول العالم، موجها رسالة للمواطنين: "أي رابط بيظهر على الفيس بوك لو ضغطت عليه وخرجك من الفيس بوك أعرف أنه لينك غير موثوق فيه".