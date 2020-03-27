بسبب كورونا.. الزراعة تعلق العمل بمعرض زهور الربيع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تعليق العمل مؤقتًا في معرض زهور الربيع المقام في حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن القرار يأتي تطبيقا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة، بتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية زوار معرض زهور الربيع من مخاطر الأمراض الفيروسية.

وأضاف عزوز، أن هذه الإجراءات تستهدف الوقاية من فيروس كورونا، باعتبار أن المعرض يستقطب زوار من مختلف المحافظات خلال فترة السماح بالتجوال وعودة الحظر مع السابعة مساء كل يوم وهو ما يؤثر على سير العمل داخل أماكن العرض في حديقة الأورمان.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد إلى أن الوزارة سوف تقوم بمراعاة مصلحة العارضين، خاصة شباب الخريجين وأصحاب المشاتل الصغيرة، وذلك بمنح العارضين فترة إضافية عقب انتهاء هذه الإجراءات وعودة الأوضاع إلى سابقها.