عاجل.. إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام بريطانية، إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا، حيث يعاني من أعراض متوسطة وسيبقى في العزل المنزلي بسبب الفيروس، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، إصابة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، بفيروس كورونا المستجد، وأشارت التقارير إلى أن لديه أعراض متوسطة وسيخضع للعزل الذاتي، بعد ما أجرى فحص كورونا في مقر رئاسة الوزراء.

وجاء إعلان جونسون، من خلال فيديو على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا إنه شعر بارتفاع طفيف في درجة الحرارة دفعه للخضوع لاختبار، قبل أن يتبين إصابته.

وقال إنه يعمل من المنزل، مؤكدا مواصلته قيادة الحملة الوطنية ضد فيروس كورونا، بحسب ما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية.