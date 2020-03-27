"الوطن" تنشر كلمات أغنية فضل شاكر الجديدة "يعني إيه بحبك"

تنشر "الوطن" كلمات أغنية الفنان اللبناني فضل شاكر، المصرية الجديدة، "يعني إيه بحبك"، والتي من المقرر أن يطرحها خلال الفترة المقبلة بعد فترة غياب عن الغناء.

الأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، ويقول مطلعها:

يعني إيه بحبك يعني انتى الحياة والناس والوجود

يعني إيه بحبك يعني مفيش ما بينا مسافات مفيش حدود

إنتي أجمل حاجة فيا إنتي روحي ونور عينيا

لو تغيبي النور يضلم لما اشوفك يعود

لما بتوحشيني بحط إيدي على قلبي

كأني بضمك ليا واسمع صوتك جوه مني وانا مغمض عنييا

بفتكر كل اللي بينا ده اللي بينا مش شوية