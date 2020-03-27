"التعاوني الزراعي" يشيد بقرار مجلس الوزراء بتحديد 700 جنيه لأردب القمح

وجه ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على القرارات الاقتصادية التي اتخذتها بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التداعيات السلبية والوقاية من فيروس كورونا.

كما أشاد في بيان أصدره، اليوم الجمعة، بقرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار القمح لعام 2020، بحيث يكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة 15 جنيهًا عن أسعار العام الماضي، على أن يقوم وزراء التموين والمالية والزراعة بتحديد باقي الأسعار لدرجة النقاوة، مثمنا القرارات التي اتخذتها الدولة والمتعلقة بالفلاح المصري لتخفيف الأعباء المادية عليه، وفي مقدمتها قرار الرئيس السيسي بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وكذلك قرار محافظ البنك المركزي مؤخرا بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المربين لمدة 6 أشهر.

وقال ممدوح حمادة، إن كل هذه القرارات والإجراءات لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جموع المزارعين على مستوى الجمهورية، لأنها تساعد في دعم المزارعين في مواجهة آثار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الجمعيات تقوم بتوفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية.