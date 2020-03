يبدأ بـ La casa de papel.. إليك 53 إنتاجا جديدا لـNETFLIX في أبريل

كشفت منصة NETFLIX عبر موقعها الإلكتروني الرسمي مواعيد عروض إنتاجاتها الجديدة والتي وصلت إلى 53 عملًا، وذلك في محاولة لمساعدة المشاهدين أثناء الحجر الصحي الذاتي.

وعلى مدار شهر أبريل تعرض المنصة الأفلام، والمواسم الكاملة من العروض التلفزيونية والعروض الكوميدية الخاصة، ابتداءًا من يوم الجمعة في 3 أبريل المقبل بعرض خمسة إنتاجات جديدة.

وتستعرض "الوطن" قائمة العروض الكاملة خلال شهر أبريل على النحو التالي:

قائمة عروض NETFLIX خلال شهر أبريل

الجمعة 3 أبريل

- فيلم Coffee & Kareem.

- الجزء الرابع من مسلسل La casa de papel.

- فيلم Money Heist: The Phenomenon.

- للمشاهدة العائلية: Spirit Riding Free: Riding Academy.

- للمشاهدة العائلية: StarBeam.

الاثنين 6 أبريل

- العرض العائلي: The Big Show Show.

الثلاثاء 7 أبريل

- الجزء الثالث من مسلسل: TERRACE HOUSE: TOKYO 2019-2020.

الخميس 9 أبريل

- الجزء الثاني من مسلسل الأنيمي: Hi Score Girl.

الجمعة 10 أبريل

- مسلسل Brews Brothers.

- فيلم LA Originals.

- فيلم La vie scolaire.

- فيلم Love Wedding Repeat.

- فيلم The Main Event.

- فيلم Tigertail.

الثلاثاء 14 أبريل

عرض كوميدي Chris D’Elia: No Pain.

الأربعاء 15 أبريل

- سلسلة وثائقية خاصة The Innocence Files.

- سلسلة Outer Banks.

الخميس 16 أبريل

- الجزء الثاني من Fary: Hexagone.

- الجزء الثالث من مسلسل Fauda.

- عرض كوميدي Mauricio Meirelles: Levando o Caos.

الجمعة 17 أبريل

- فيلم Betonrausch.

- الموسم الأول من #blackAF.

- فيلم Earth and Blood: La terre et le sang.

- للمشاهدة العائلية: The Last Kids on Earth: Book 2.

- فيلم Legado en los huesos.

- فيلم Sergio.

- الموسم الأول من Too Hot to Handle.

الاثنين 20 أبريل

- سلسلة Cooked with Cannabis.

- سلسلة The Midnight Gospel.

الثلاثاء 21 أبريل

- عرض كوميدي Middleditch & Schwartz.

الأربعاء 22 أبريل

- إنتاج نتفليكس Absurd Planet.

- وثائقي من نتفليكس Circus of Books.

- فيلم El silencio del pantano.

- فيلم The Plagues of Breslau.

- فيلم The Willoughbys.

- إنتاج نتفليكس Win the Wilderness.

الخميس 23 أبريل

- الجزء الثالث من The House of Flowers.

الجمعة 24 أبريل

- الموسم الثاني من After Life.

- فيلم Extraction.

- الجزء الثاني من Hello Ninja.

- عرض كوميدي من نتفليكس Yours Sincerely, Kanan Gill.

الأحد 26 أبريل

- الجزء الرابع من The Last Kingdom.

الاثنين 27 أبريل

سلسلة Never Have I Ever.

الأربعاء 29 أبريل

- وثائقي من إنتاج نتفليكس A Secret Love.

- سلسلة Extracurricular.

- وثائقي من نتفليكس Murder to Mercy: The Cyntoia Brown Story.

- سلسلة Nadiya’s Time to Eat.

- إنتاج نتفليكس Summertime.

الخميس 30 أبريل

- فيلم Dangerous Lies.

- أنيمي Drifting Dragons.

- سلسلة The Forest of Love: Deep Cut.

- فيلم Rich in Love: Ricos de Amor.

- سلسلة The Victims’ Game.