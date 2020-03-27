30 مارس.. الأزهر يعلن المناهج التي يمتحن فيها طلاب الثانوية الأزهرية

تعاون بين جامعة الأزهر والمعاهد بشأن المناهج المحذوفة للشهادة الثانوية أعلن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، أنه سيتم تقييم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فيما تم تدريسه حتى 15 مارس الجاري.

وكلف الشيخ صالح عباس، بحسب بيان للأزهر، الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد، بتحديد نهاية كل مقرر على وجه الدقة وإعلانه للطلاب على موقع بوابة الأزهر الإليكترونية في موعد أقصاه يوم الاثنين 30 مارس.

وكشف وكيل الأزهر، أن المهارات الناتجة عن المناهج التي لن يمتحن فيها الطلاب نتيجة إلغائها سيتم مراعاتها في الكليات، حيث تعهدت جامعة الأزهر الشريف مشكورة بجبر ما فات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من مهارات نتيجة عدم استكمال موضوعات المقرر، بجميع كليات الجامعة التي سيلتحقون بها في العام الدراسي الجديد 2020 / 2021م.