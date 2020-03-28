حظك اليوم السبت 28-3-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل من الأبراج النارية، يؤمن بذاته وقداراته ويحب إنجاز مهام عمله بنفسه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك تجنبا للخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، الشمس في منزل الأصدقاء ترفع معنوياتك وتمنحك نشاطا ويقظة وقدرة على التواصل.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل رامي يوسف، ويوافق تاريخ ميلاده 26 مارس.