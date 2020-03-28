حظك اليوم السبت 28-3-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

برج الجوزاء هو ثالث الأبراج ترتيبًا على دائرة البروج، ويتميز مولود البرج بالإيجابية والمرونة في تقبل الصعاب.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تعتني بصحتك وتعمل في صمت ومن المفيد أيضا الانعزال أيضا والتأمل ومراقبة الأمور عن بعد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تستجد أمور خاصة بالأهل والأحباب وتتضح الرؤية أمامك بالنسبة لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.