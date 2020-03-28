حظك اليوم السبت 28-3-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

بالرغم من أنّ مواليد برج السرطان لا يحبون الوحدة والبعد عن الناس، إلا أنّه يميل للعزلة من وقت لآخر لكي يعيد ترتيب أمور حياته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تساعدك الحالة الفلكية على تصنيف مشاكلك جيدا وتحسن توجيه قدراتك لحلها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع فينوس في منزلك الحادي عشر يدفعك لتتقاسم مع الأصدقاء نشاطات مشتركة وأوقاتا مفيدة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.