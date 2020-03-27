إغلاق عدد من المحلات بنطاق حي ثالث الإسماعيلية لعدم الالتزام بالحظر

نظمت حملة أمنية برئاسة العميد عادل الألفي رئيس حي ثالث الإسماعيلية، أسفرت عن إغلاق عدد من المحلات وتحرير محاضر لها والعرض على النيابة، بسبب عدم التزامها بقرار الحظر والإغلاق يومي الجمعة والسبت للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وتابعت الحملة الالتزام بالغلق التام لجميع النشاطات ما عدا الأفران والصيدليات والسوبرماركت، بنطاق بمركزومدينة الإسماعيلية، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت، وتحريرمحاضر للمخالفين والإحالة للجهات القضائية

وأكد محافظ الإسماعيلية ضرورة متابعة المحلات والإغلاق الكامل لها في جميع قطاعات المحافظة ودون أي أستثناءات، وتنفيذ الحظر فى كافة المناطق، والإبلاغ عن أن أي تجمعات لمواطنين أو محلات مفتوحة، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع حماية لأرواح المواطنين والوقاية من فيروس كورونا.