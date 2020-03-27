تضامن الإسكندرية تطهر عددا من دور الأيتام وقياس درجة الحرارة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تطهير وتعقيم عددا من دور رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات، وكان من بينهم دار سان مارك ببرج العرب، دار الصفا - دار زمزم لوران (جمعية زهور الحياة)، مؤسسة الفرح بالعجمي، جمعية الوفاء للمعاقين، دار الاحباب للرعاية الاجتماعية.

وخصصت المديرية، ترمومتر طبي للكشف عن حرارة الجسم، لكل فرد من ابناء القرية الطيبة ودار الصفا وزمزم جمعية زهور الحياة.

كما جهزت 100 جالون مطهر وجاري توزيعهم جميعا على الإدارات والوحدات الاجتماعية، وجاري توفير عدد أخر من المطهرات ليتم تطهير وتعقيم الوحدات والادارات الاجتماعية تباعا.