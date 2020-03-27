الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 91

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ارتفع إلى 91 إصابة في فلسطين، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ملحم: من بين الإصابات طفلة عمرها عامان

وأضاف ملحم، في الإيجاز اليومي للتطورات الخاصة بكورونا المستجد، أنه جرى فحص 100 شخص في قرية بدو شمال غرب القدس، وتبين إصابة 5 منهم بالفيروس، وهم طفلة عمرها عامان، وطفل 10 سنوات، وشابان بالعشرينات، ورجل خمسيني، وجرى تحويلهم إلى فندق الكرمل في مدينة رام الله للحجر الصحي، فيما حول الخمسيني إلى مستشفى هوغو تشافيز في بلدة ترمسعيا شمالي المدينة.

وأوضح المتحدث الفلسطيني: "أخذت عينات من 227 عاملا في الضفة، حيث ظهرت إصابة اثنين بالفيروس، لرجل يعمل في محطة محروقات بمستوطنة (غوش عتصيون) شمال بيت لحم، إضافة إلى والدته التي تعمل في مجال التنظيفات بإحدى المستوطنات بتلك المنطقة".

المتحدث باسم الحكومة ينفي وجود إصابات جديدة في قطاع غزة

وأكد ملحم، أنه لا صحة لما تم تداوله عن وجود إصابات جديدة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن طواقم وزارة الصحة تواصلت مع الطواقم الصحية في القطاع التي أكدت عدم صحة ما روج له.

وتابع ملحم قائلا: "سنعمل على اقتراح منظمة الصحة العالمية بوضع خيم أمام غرفة الطوارئ بالمستشفيات، والتي ستكون من أجل فحص المرضى قبل دخولهم للطوارئ، خاصة بعد أن اضطر 32 من الكادر الطبي في مجمع فلسطين الطبي للدخول للحجر الصحي بعد مخالطتهم لمصاب دخل القسم الباطني قبل أن تتم معرفة إصابته بالفيروس".

ملحم: وجود نقص في شرائح فحص كورونا المستجد داخل فلسطين

وأشار ملحم، إلى وجود نقص في شرائح فحص كورونا المستجد داخل فلسطين كما باقي دول العالم، فيما تسعى الحكومة جاهدة لتوفيرها إلى جانب أجهزة التنفس والملابس الواقية.