محافظ كفر الشيخ يتابع نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية لمُحاصرة كورونا

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا، وأعمال الفحص للقادمين من منطقة بلقاس والمعصرة بتوفير أجهزة كاشفة لدرجات الحرارة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة، وكذا رش السيارات بالمواد المطهرة، بكمين قرية الجرايدة الواقعة على حدود محافظتي كفر الشيخ والدقهلية لفحص القادمين من بلقاس والمعصرة على مدار اليوم، تحت إشراف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا.

يأتي ذلك في إطار أحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة في الصحة والجهات المعنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبمشاركة المجتمع المدني لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الإقليم، أن نقاط التفتيش تهدف لرصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ، على أن يتم التعامل الفوري فور الاشتباه في أي إصابة بالتنسيق مع مديرية الصحة، في إطار الإجراءات الوقائية المُتخذة والتي تضمنت زيادة أعداد فرق التقصي الوبائي، وأعمال التطهير بكافة المنشآت بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق خطة الدولة وفي إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة ذات الصلة.