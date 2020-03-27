مستشار الرئيس للصحة يؤكد: المتعافي من كورونا قد يصاب مرة أخرى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن فيروس كورونا من الممكن أن يصيب متعافين من المرض مرة أخرى.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أن الفيروس مثله مثل الإنفلونزا ولايكون الشخص مناعة كاملة ضد الفيروس، ولا يوجد مايمنع إصابة شخص بالفيروس مرة أخرى، ولذلك الرعاية واجبة.

وتابع تاج الدين أن وزارة الصحة المصرية تتابع متابعة علمية دقيقة، والآلة العلمية الطبية المصرية تعمل بكل دقة لمتابعة مايحدث في العالم ويستبق الأمور والعمل بطريقة علمية دقيقة.