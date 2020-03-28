حظك اليوم السبت 28-3-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد أنيق وكريم على من حوله، ويحاول إسعادهم بخلق أجواء مميزة لهم، وبالرغم من ذلك فهو لديه كبرياء شديد يجعله يخسر أصدقاءه المقربين له بسهولة.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

رغم الضغوط الشمس في منزل الحظ تدعمك وتغذيك بأفكار جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

كن متفهما ومستعدا للتسامح ولا تفقد صبرك وأعصابك إذا واجهت مقاومة أو معارضة لرغباتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.