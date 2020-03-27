غدا.. جامعة بنها تشارك في الاحتفال بـ"ساعة الأرض"

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، المشاركة مساء غدا السبت في الاحتفال بـ"ساعة الأرض"، تزامنا مع الحدث البيئي العالمي الذي تشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة ويتم الاحتفال به في السبت الأخير من شهر مارس كل عام.

وقالت الدكتورة رندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تقرر إطفاء الإضاءة بكافة منشآت الجامعة ما عدا المستشفيات الجامعية اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف من مساء غدا السبت.

وأضافت رندا أن مصر تشارك في الحدث السنوي العالمي ساعة الأرض للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وتوجيه الأنظار إلى أهمية الاستفادة من التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة إقناع الدول بأهمية مراجعة سياستها البيئية لتقليل الانبعاث الحراري.