بالفيديو.. الحكومة الكويتية: علاقاتنا مع مصر تاريخية وراسخة

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم، أن علاقات الكويت مع مصر "العزيزة" تاريخية ونموذج للعلاقات الأخوية بين الدول العربية.

واضاف المزرم، في الإيجاز الصحفي اليومي، الذي يستعرض تطورات المواجهة الفاعلة التي تتولاها الحكومة الكويتية لمحاصرة انتشار وباء كورونا، أن "علاقات البلدين في أعلى مستوياتها وتتسم بالقوة والرسوخ".

وهناك تنسيقا متواصلا بين مسؤولي مصر والكويت لمتابعة جهود محاصرة انتشار الفيروس وإعادة مواطني البلدين عبر تنظيم رحلات استثنائية لنقل الراغبين منهم في العودة لبلاده رغم تعليق رحلات الطيران منذ منتصف هذا الشهر.