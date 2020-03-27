اقرأ في العزل الصحي.. المصرية اللبنانية تهدي كتبا لمصابي فيروس كورونا

أعلن الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب ورئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانبة، عن انطلاق مباردة تهدف للتبرع بعدد كبير من إصدارات الدار للحجر الصحي، حيث يتواجد المصابون بفيروس كورونا المستجد، كإهداء من الدار لكل المتواجدين بالعزل الصحي.

وأوضح الناشر محمد رشاد، في تصريحات صحفية أن مبادرة إهداء الكتب لأماكن العزل الصحي نوع من المساهمة في تخفيف الوقت في مكان الحجر، متمنيا التواصل مع أحد من وزارة الصحة حتى تصل الكتب بطريقة صحيحة.

وأشار رشاد، إلى أن هناك مبادرة أطلقتها الدار منذ أزمة تفشي الفيروس تحت عنوان "القراءة حياة"، انطلاقا من دورها تجاه القراء والمواطنين بمصر والعالم العربي، وهي مبادرة تساعد على توصيل الكتب إلى المنازل بالمجان، والهدف منها تقديم وجبات ثقافية دسمة للقراء، ففي الوقت الذي يقوم به الناس في المنازل بتخزين السلع الغذائية بزيادة، والتعقيم يحب أن يكون هناك أيضا غذاء الروح الحقيقي، ولهذا قامت الدار المصرية اللبنانية بعمل خدمة التوصيل مجانًا لكل من يشترى بـ150 جنيها، وهذا المبلغ لا يكفي غذائك وطعامك لأيام لكنها تكفي لتزود نفسك بوجبة ثقافية دسمة قد تكفيك لشهر.