فيديو.. تامر عاشور يغني في حفل "أونلاين": عاوز أكسر حالة الملل

قال الفنان تامر عاشور، إنه يستعد لتقديم حفلة أونلاين اليوم الساعة 10 مساء، دعمًا لمبادرة "خليك في البيت"، التي أطلقتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "MBC مصر"، أنه يهدف للتهوين والترفيه على المواطنين، آملا أن يقوم عدد من الفنانين بعمل مثل تلك الحفلات لكسر الملل للمواطنين بالمنازل.

وبدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، أول أمس، في تمام الساعة السابعة وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ومع الحظر تم إيقاف جميع وسائل مواصلات النقل العام، فضلًا عن غلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحا، في ما رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد بجميع قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، لتنفيذ القرار.

وتوجهت القوات إلى مواقعها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لفرض السيطرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مشددًا على تطبيق العقوبات على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة.