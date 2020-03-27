حسب الله: أيمن نور كان عراب مرسي وتحول من سياسي إلى تابع للإخوان

قال صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، إنه كان أحد مؤسسي حزب الغد السابق، في وجود رئيسه أيمن نور، موضحًا أنه استقال منه بسبب "احتكار التجربة".

وأضاف "حسب الله"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أيمن كان بيحاول يستخدم التجربة، رغم إننا كنا عاوزين نعمل حاجة لمصر، بس لقينا محاولة اختطاف المشروع لصالحه وعشان كده مشيت مع مجموعة كبيرة".

وتابع متحدث مجلس النواب، أن أيمن نور نسق مع جماعة الإخوان الإرهابية عقب 2011، موضحًا: "كان هو العراب بتاع محمد مرسي وبيتواصل معاه، لأنه وجد الفرصة في تلقف رئيس دولة ضعيف كان تابع لجماعة".

وأوضح أنه في هذه الفترة تحول من سياسي إلى تابع لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان يتواصل معها بشكل مباشر: "تطرف لدرجة إني شفت مرة في شارع مكرم عبيد لابس جلابية بيضاء ومربي دقنه وانضم لأحد الأحزاب السياسية وحلق دقنه بعدها".