ممثل القنصلية الإيطالية بالصعيد: ما فعلته مصر مع مرضى كورونا مصدر فخر

قال الدكتور فرانسيس أمين، ممثل القنصلية الإيطالية في صعيد مصر، إنه يفتخر بمصريته بعد المجهودات الكبيرة التي بذلها الأطباء المصريين وطاقم التمريض في علاج 10 سائحيين إيطاليين من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": أن زملاءه الإيطاليين ومواطنين إيطاليين ترجموا ما كتبه ونشروه بمواقع إيطالية عن تجربة وجود مرضى إيطاليين بمصر، كانوا ضمن فوج سياحي مصاب بكورونا وتم عزلهم في متشفى الحجر الصحي بإسنا، وكيف تعاملت معهم الكوادر الطبية باحترافية ورقي كما تعامل المصريين، "كنا على اتصال دائم بشباب الأطباء والممرضين في المستشفى ووجدنا رعاية لمصريين ومثلها للأجانب وبالنسبالي كانت مفاجاة".

وتابع أن ذلك الأمر نشر في إيطاليا ولاقى ترحابا وشكرا بين جموع الشعب الإيطالي، مشيرا إلى أن الحالات الإيطالية بالمستشفى كانت 12 حالة وخرج منهم أمس وسافروا لإيطاليا 10 حالات، وبقيت حالتان مازالتا قيد الملاحظة يتلقيلن الرعاية.

وأوضح أن السفير الإيطالي بالقاهرة وجه الشكر للأطباء المصريين، كما قال إن مصر بلد عظيم ثروتها في شبابها، و"دا فعلا اللي لمسناه من شبابنا في العشريان والتلاتينيات في المستشفيات وبيخدموا بقلبهم وبيخدموا كل البشر دون التفرقة في جنسية أو أي شيء آخر".