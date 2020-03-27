عاجل.. "الصحة": ألمانية 75 عاما بين 6 وفيات بسبب كورونا في مصر اليوم

كشفت وزارة الصحة والسكان، أن حالات الوفاة بسبب كورونا في مصر اليوم بلغ 6 حالات، من بينها سيدة ألمانية الجنسية، تبلغ من العمر 75 عاما.

وذكرت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها منذ قليل، أن هناك 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي جرى اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما أفادت الوزارة، في بيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع إلى 147 حالة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة جرى شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة.