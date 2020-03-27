وزير التعليم عن طلاب المصريين بالخارج: نحاول إتاحة المكتبة الرقمية لهم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن الطلاب المصريين في الخارج قررنا أن نسمح لهم بالإمتحان في المكاتب الرقمية، "وأخذنا موافقة 5 ناشرين بالمكتبة لإتاحتها في الدول العربية وإيطاليا من أصل 7 ناشرين وننتظر سماح الناشرين الآخرين، على أن يقدموا مشروعا ينتقلون به للسنة الجديدة".

واستكمل شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON E" أنه سيتم عمل نشرة خلال دقائق بكافة المراحل التعليمية وما سيحدث معها وسيتم إتاحتها على مواقع الوزارة.

وبدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، أول أمس، في تمام الساعة السابعة وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ومع الحظر تم إيقاف جميع وسائل مواصلات النقل العام، فضلًا عن غلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحا، فيما رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد بجميع قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، لتنفيذ القرار.

وتوجهت القوات إلى مواقعها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لفرض السيطرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مشددًا على تطبيق العقوبات على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة.