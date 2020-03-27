محافظ بورسعيد: لدينا مخزون استراتيجي من السلع يكفي 3 أشهر

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة امتثلت إلى إجراءات الحظر بنسبة 95%، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف حماية المواطنين من فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة بالفيديو كونفرانس مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "أون إي"، أن هناك بعض السلوكيات المسيئة في بعض الفترات التي لا تدخل في الحظر مثل التجمهر في الأسواق، رغم احتواء المحافظة على مخزون استراتيجي كافي من السلع الأساسية لمدة 3 أشهر.

وأردف: "لازم الطوابير يبقى فيها متر ونص بين كل شخص والتاني، وقللنا الموظفين الحكوميين بواقع 75%، منعًا للاختلاط".

وأشار إلى أنه ينسق مع وزيرة الصحة: "مسيطرون على هذا الفيروس اللعين، لكن هناك بعض الشائعات، بوجود بعض الأشخاص المخالطين لمصابين بالمرض دون أن يجروا الفحص، وأنا أناشد الجميع بالذهاب إلى المستشفيات للكشف والخضوع للفحوصات الخاصة بهذا المرض".

وأشار إلى أن بورسعيد هي المحافظة الرقمية الأولى في مصر، وتحتوي على 7 مستشفيات عالية المستوى: "وسنعمل على محاربة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة".