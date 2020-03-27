سفارة مصر في بلجراد تعرض الترتيبات القنصلية الخاصة بمواجهة كورونا

عقدت سفارة مصر في بلجراد اجتماعاً مرئياً افتراضياً مع الجالية المصرية في صربيا لمناقشة الترتيبات القنصلية الخاصة بمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم، أن هذا الاجتماع يعد الأول من سلسلة لقاءات مرئية تعقدها السفارة تعزيزاً للتواصل مع الجالية في ظل الضوابط الحالية المرتبطة بمحددات الحركة المفروضة من سلطات الدولة للتدابير الاحترازية المتصلة بمواجهة الوباء.

وتركز الاجتماع على ثلاثة موضوعات رئيسية، الأولى هى إجراءات حصر المواطنين المصريين العالقين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من المتواجدين بشكل مؤقت في صربيا، والثانية هي ضوابط تمديد تصريح الإقامة المؤقتة لمن تنتهى صلاحية التأشيرة في الفترة الحالية المفروض فيها حالة الطوارئ، والأخيرة هي الترتيبات الإلكترونية المتعلقة بامتحانات "أبناؤنا في الخارج".

وفي سياق آخر، أكدت السفارة أن باقي المعاملات القنصلية مستمرة بالسفارة من خلال البريد للأمور العادية، أو من خلال طلب موعد مسبق للحالات الطارئة والضرورية.

وعرضت السفارة المصرية، خلال اللقاء محتوى صفحات التواصل التفاعلية على شبكات الإعلام الاجتماعى بعنوان موحد @EgyptInSerbia تسهيلاً على المواطنين، مشيرة إلى أنه يمكن أيضاً التواصل من خلال مجموعة هاتفية على تطبيق واتساب يضم أفراد الجالية المقيمة في صربيا، التي يتم عليها مشاركة المواطنين بموجز باللغة الإنجليزية لأهم ما نشرته المواقع الرسمية للسلطات الصربية بشأن إجراءات مواجهة الوباء تيسيراً على غير المتحدثين للغة الصربية.