بث مباشر.. حفل الفنان تامر عاشور

نشر الفنان تامر عاشور مقطع فيديو بقناته الرسمية عبر يوتيوب من خلال خاصية البث المباشر، لحفله الموسيقي اليوم.

وتفاعل الجمهور مع البث المباشر وتابعه أكثر من 77 الف متابع.

وانهالت التعليقات على الفيديو من جمهوره بطلب أشهر أغاني تامر عاشور.

يذكر أن أخر البومات الفنان تامر عاشور ألبوم "أيام" ويضم 12 أغنية منها "قولولو سماح، خلصانة الحكاية، وما شوفناش خير".

وبدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، أول أمس، في تمام الساعة السابعة وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ومع الحظر تم إيقاف جميع وسائل مواصلات النقل العام، فضلًا عن غلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحا، في ما رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد بجميع قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، لتنفيذ القرار.

وتوجهت القوات إلى مواقعها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لفرض السيطرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مشددًا على تطبيق العقوبات على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة.