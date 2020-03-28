الملكة إليزابيث محاطة بمصابي كورونا.. وقصر باكنغام يؤكد أنها بصحة جيدة

أصبح هذا الأسبوع هو أسبوع القلق في قصر باكنغهام في بريطانيا، عندما أعلن القصر، الأربعاء الماضي، إصابة ولي العهد في المملكة المتحدة ودوق ويلز الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد، ومع إعلان إصابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الجمعة، ازداد وضع الملكة إليزابيث (93 عاما) خطورة، بالرغم من عدم افصاح قصر باكنغهام بإصابتها حتى كتابة هذه السطور.

ولكن ما يجعل الملكة إليزابيث مرشحة بقوة للإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القادمة، أنها كانت محاطة بالمصابين من كل النواحي، لكن حتى الآن هي بصحة جيدة.

الملكة اليزابيث و الامير تشارلز

التقت الملكة إليزابيث الأمير تشارلز آخر مرة في التاسع من مارس، أي قبل أكثر من أسبوعين، وهي فترة تتعدى مدة حضانة الفيروس التي تبلغ 14 يوما، ما يعني أن من المستبعد أن تكون العدوى بالفيروس قد أصابتها.

الملكة إليزابيث وجونسون

والتقت الملكة إليزابيث رئيس الوزراء البريطاني جونسون يوم الأربعاء 11 مارس وصافحته، أي قبل نحو 17 يوما، وهي أيضا فترة تجازوت فترة حضانة المرض.

وأعلن قصر باكنغهام في بريطانيا، الجمعة، أن الملكة إليزابيث "لا تزال في صحة جيدة" وتتابع التعليمات الطبية.

وسجلت بريطانيا 11 ألفًا و816 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما توفي 580 شخصًا في عموم البلاد، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.