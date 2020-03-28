مزارع يعترف بتفاصيل قتله لزوجته باستخدام فأس: لسانها طويل ومستفزة

"هي استفزتني ولسانها كان طويل فقتلتها".. بهذه الكلمات اعترف مزارع بتفاصيل قتله لزوجته، مؤكدا أن مشاجرة نشبت مع المجني عليها منذ 4 أسابيع بسبب الخلاف على ملكية منزل، أنه اشترى المنزل في بداية زواجهما من أحد أقارب القتيلة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغاً بقتل مزارع زوجته بقرية الصوالح، وانتقل ضباط مباحث المركز للمكان، وتبين من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها الرائد محمد كمال رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب أحمد العمدة، قيام عادل قلدس بسارة، 38 عاما، بالتعدي على زوجته أميرة مريد سلمان، 28 عاما، بفأس، بسبب خلافات على ملكية منزل.

تم القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.