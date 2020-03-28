أديب عن تسلل شباب لمقهي: دي ناس بتنتحر وممكن يتسببوا في بؤرة كورونا

علق الإعلامي عمرو أديب، على فيديو تسلل الشباب إلى شقة ذات مدخل سري لمقهى خلال حظر التجوال، بأنهم يستهترون بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا: "فيه ناس تجننك، القهوة قافلة من تحت، وفيه بلكونة من فوق يطلعوا فيها، دي ناس بتنتحر".

وأضاف "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية"، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن هؤلاء المواطنين قد يكونون بؤرة لانتشار الفيروس بين عدد كبير من المواطنين: "ممكن يبقوا بؤرة، ويعدوا بعض ويعدوا الضباط اللي جاين ليهم والناس اللي بيشتغلوا معاهم"، موضحا أن مثل تلك الأفعال لا تؤثر على هؤلاء المواطنين وحدهم، ولكنها تؤثر بشكل أكبر على أسرهم وأبائهم.

وأكد أن المصريين يكافحون ويناضلون من أجل القضاء على الفيروس من البلاد، وهناك الكثير ممن يستخدمون وسائل المواصلات المختلفة للذهاب إلى منازلهم صباحا ومساء وهم ليسوا مثل هؤلاء.