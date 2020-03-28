"الصحة" تناشد المستشفيات الخاصة والأسر الإبلاغ المبكر عن حالات كورونا

ناشد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، المستشفيات الخاصة بإبلاغ الوزارة حال الاشتباه في حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "CBC": "أي حالة اشتباه بلغونا حتى لو المريض عنده أي حاجة تعوقه إنه يتحرك هنيجي إحنا ناخده بفرقة مخصصة، ونسحب العينة لتحليلها وهنتخذ الإجراءات لأن ذلك يفرق جدا في الوقت".

كما ناشد الأسر في حالة وجود أي أعراض بالتوجه لمستشفيات الحميات أو الصدر أو الاتصال بالوزارة على الخط الساخن، "السرعة بتفرق كتير والتشخيص المبكر بيفرق".

وسجلت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، أعلى معدل للوفيات من مرض كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الوفيات المعلنة 6 حالات، بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط، ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الأزمة حتى الآن إلى 30 وفاة.