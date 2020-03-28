عمرو أديب عن الزحام في المترو: اللي بنعمله بالليل وارد نبوظه الصبح

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يميل إلى توجيه اللوم إلى المصريين فيما يخص أزمة انتشار فيروس كورونا.

وناشد أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، وقال أديب: "الي بنعمله بالليل وارد إننا نبوظه الصبح، ولو أنت مروح المواطن من شغله الساعة 5 عاوزه ميبقاش في الشارع إزاي بعد الساعة 7 إزاي".

وأضاف: "الوضع صعب ومش ذنب المواطن ولا الدولة، ده ذنب كورونا، لازم الازدحام هيبقى شديد في المترو، والدولة بتحاول تزود التقاطر والعربيات والدنيا زحمة".