عن طلبة المنازل والمدارس الدولية.. شوقي يرد على أسئلة وردته من المعلمين وأولياء الأمور

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حسابه الرسمي على فيسبوك 4 أسئلة وردت إليه من أولياء الأمور والمعلمين وإجابته عليها.

وجاءت الأسئلة وردود وزير التربية والتعليم عليها كالتالي:

كيف يحصل طلبه المنازل والخدمات على الكود الخاص بهم؟

الإجابة: من خلال الموقع الذي جرى إطلاقه.

كيف يتعامل معلمو المدارس الخاصة خلال الفترة المقبلة مع العلم أنه ليس لديهم "أوفيس 365"؟

الإجابة: منصة إدمودو لا علاقة لها بـ"الأوفيس 365".

- بخصوص تسليم شرائح خطوط التابلت الخاصة بالإنترنت، حيث إن الطلبة حاليا يستلمون هذه الخطوط بأوراق رسمية معتمدة من مدارسهم في حين أنه لم تأتي للمدارس أي تعليمات بخصوص هذا الموضوع، فهل المدارس عليها اعتماد هذه الأوراق للطلبة وتيسير استلامهم للخطوط، أم أنه ليس لوزارة "التعليم" علاقة بعملية تسليم الخطوط التي تجري حاليا بشركة we، نرجو التوضيح؟

الإجابة: المدرسة ليس لها أي علاقة بالتعاقد للخطوط "الشركة والطالب/ ولي الأمر".

- هل مطلوب من طلبة المنازل بالصف الأول والثاني الثانوي وذوي الاحتياجات أبحاث أم سيتم اختبارهم بطرق أخرى؟

الإجابة: مطلوب منهم أبحاث وسنشرحها في 5 أبريل 2020.