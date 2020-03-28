"الأطباء" توضح عقوبات مروجي الوصفات الطبية لـ كورونا على السوشيال ميديا

قال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة دشنت مرصد لرصد الفوضى الكبرى التي يقوم بها البعض من إطلاق الإشاعات والفتوى بخصوص بعض العقاقير لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونصح المواطين بها.

وأوضح طاهر أن من يرصد أن ينشر عقاقير لعلاج كورونا من الأطباء سيحال إلى لجان التحقيق بالنقابة والمحاكمة التأديبية، أما غير الأطباء سيجري إبلاغ الجهات المختصة عنهم والنيابة العامة، مؤكدا أن مثل هذه الإشاعات "فيها مشكلة كبيرة على العالم كله".

وأضاف "طاهر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه من يتصرف مثل تلك التصرفات من دون المتخصصين فهو يمارس مهنة الطب بدون ترخيص ويلحق الضرر والأذي بكل المجتمع: "الأمور دي بنحذر بيها المجتمع كله أنه يمشي وراها".

وأوضح أنه إذا ثبتت التهمة على الأطباء فتكون العقوبات ما بين الإنذار ثم الغرامة ثم الإيقاف عن مزاولة مهنة الطب ثم الشطب نهائيا من سجلات مهنة الطب: "المحكمة التأديبية هي ما تختار العقوبة المناسبة طبقا لنوع المخالفة".

وأكد أن بسبب حظر التجوال الذي يتم تطبيقه حاليا، يقوم بعض الضباط بمنع مرور الأطباء إلى جهات عملهم ما يؤثر على مهمتهم في إنقاذ أرواح المواطنين: "أكيد هما مش فاهمين، وده مش معقول يحصل، مين اللي هيعالج المرضي"، وطالب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإرسال التعليمات واضحه إلى جميع المحافظات حتى لا تتكرر مثل تلك الأمور.