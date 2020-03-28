"تاكوبا".. تحالف أوروبي أفريقي يواجه الإرهاب في القارة السمراء

شكل تحالف ضم عدد من الدول الأوروبية والأفريقية بقيادة فرنسا، قوة مهام جديد أُطلق عليها اسم "تاكوبا" بهدف مواجهة الجماعات الإرهابية في القارة الأفريقية.

قوة المهام "تاكوبا" تتألف من قوات أوروبية خاصة، من المقرر أن تقاتل بجانب جيشي مالي ونيجر، الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل غرب أفريقيا، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

التحالف يضم 11 دولة أوروبية هم: بلجيكا والتشيك وإستونيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة، بجانب دولتي مالي والنيجر من أفريقيا.

وجرى إصدار القرار رسميا، يوم أمس الجمعة، بعد مؤتمر أقيم عبر الهاتف، مؤكدين التزامهم بتعزيز الجهود لكسر صمود الجماعات الإرهابية في أفريقيا.