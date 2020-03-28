الإبراشي: تجمعات المصريين قنابل موقوتة وموت بطيء بسبب انتشار كورونا

علق الإعلامي وائل الإبراشى، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قائلا إن هناك اختلاف كبير بين ساعات الصباح والمساء، مشيرا إلى أن المصريين أكثر التزما في فترات الليل.

وأضاف: "هناك عدد كبير من المواطنين لم يتخلوا عن ثقافة التجمعات في الفترة النهارية وبخاصة على الشواطئ كما لو كان الأمر نحن فى إجازة وليس فى أمر احترازي للوقاية من فيروس كورونا القاتل".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر قناة الأولى المصرية، أن مصر فى حالة تحصين وعليه الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشددا على أن العالم يعيش حالة من الفزع الشديد، نظرا لم وجود دولة لم يطالها الوباء، وتابع: "في ألف حالة وفاة في إيطاليا خلال يوم واحد وهذا مؤشر خطير.. هناك إحباط عالمى يتعلق بالوباء".

واستعرض "الإبراشى"، فيديو لتجمعات على شاطئ الإسكندرية، واصفا الأمر بالكارثة والمصيبة، كون التجمعات والأسواق قنابل موقوتة و"علينا إعادة النظر فيها لكي يجري القضاء عليها بشكل عملي لحماية المصريين"، وتابع: "هذا موت بطيء".