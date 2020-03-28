"المركزية للمصايف" بالإسكندرية: تفاجئنا بجماهير المواطنين على الشواطئ

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، إنه تفاجئ بخروج الكثير من المصريين إلى شواطئ الإسكندرية، في تمام الساعة الخامسة رغم التحذيرات والإرشادات التي تصدرها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما دفعه للتواصل مع بعض العائلات للوقوف على سبب هذه الظاهرة الغريبة.

وأضاف "رشاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر قناة "الأولى" المصرية، قائلا: "تفاجئنا في تمام الساعة الخامسة بجماهير كبيرة على الشواطئ والمنظر كان غريب جعلنا نتحدث مع بعضهم للوقوف على ما هو الداعي لهذا السلوك".

وأكد أن محافظ الإسكندرية اتخذ قرارا، على الفور، عندما أُخطر بهذا السلوك، بإغلاق كافة الشواطئ في المحافظة، لمنع المواطنين من التجمعات، وتابع: "الدولة لم تقصر في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المصريين من الإصابة بالفيروس القاتل".