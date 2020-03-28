ياسمين علي: أحب الالتزام.. واعتذرت عن عمل فني جديد بسبب حظر التجوال

قالت الفنانة ياسمين علي، إنها شخصية تحب الانضباط والالتزام بالقواعد السليمة، موضحة أنها كانت تتكتم على عمل فني جديد كانت ستشارك فيه، ولكنها أعتذرت عنه بسبب الحظر الذي طبقته الحكومة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضافت الفنانة الشابة، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر قناة "الأولى" المصرية، قائلة: "اعتذرت عن عمل فني جديد بسبب الحظر، أنا بحب الانضباط".

وتعليقاً على رأيها في بعض الأغاني التي تتضمن كلمات غير مناسبة، قالت ياسمين علي، إن المسؤولية تقع على الأسرة وليس على شخص ظهر مدعيا أنه فنان، وتابعت: "العيب مش على الشخص اللي طلع وقال أنا فنان ولكن على الأسرة.. أي حد بيفهم في المزيكا يعرف أن ما يقدم ليس فنا بل شيء يدمر الدماغ".

ولفتت الفنانة إلى أن تطبيق الـ"تيك توك"، يشهد ظاهرة الآن تتمثل في خروح طرفى الأسرة سواء أب أو أم وهم يؤدون بعض الحركات على أغاني المهرجانات، وهما من يتحملان مسؤولية انتشار هذا النوع غير المناسب للمصريين.

وقالت الفنانة ياسمين علي، إنها تمكنت من حفظ أول أغنية في عُمر الثلاث سنوات وهي "أمتك يا محمد بن عبد الله" لياسمين الخيام، وأغنية "يا الله" للفنان عبد الله الروشيد.

وتابعت: "بغني وأنا في الغربال"، موضحة أنها ارتدت فستان والدتها وغنت أغنية وهي طفلة صغيرة وشعرت بالسعادة عندما صفق لها والدها ووالدتها.