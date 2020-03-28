مصطفى فهمي عن سر وسامة أخيه حسين: "شم الأكسجين"

قال الفنان مصطفى فهمي، ردا على سؤال حول سر وسامة أخيه حسين فهمي، في برنامج "سهرانين"، أنه تحدث معه من قبل على "شم الأكسجين" لما له من أثر بالغ على تجديد خلايا الجسم، موضحا أن "حسين غاوي رياضة، ولكن معندوش الحماس والاستمرارية، وعنده في البيت الأجهزة وبيستخدمها على خفيف".

وأضاف "فهمي"، خلال استضافته ببرنامج "سهرانين" والذي يقدمه أمير كرارة، والمذاع على فضائية "ON E"، أن الفيديو الذي انتشر له ولأخيه أثناء رقصهم بأحد الكافيهات، كان احتفالا بزواجه في أحد كافيهات لبنان: "الموضوع جه صدفة"، موضحا أن الموسيقى القديمة كانت تدفع الشخص للرقص، بينما الموسيقى التي تتداول حاليا لا تؤدي إلى الرقص.

وأكد أنه كان يسهر في دول عده مثل اليونان ولبنان: "كنا بنروح نسهر يومين ولا ثلاثة ونرجع تاني، ودلوقتي بقيت بسهر مع مراتي وبنخرج سعات مع جروب وسعات لوحدينا، وأنا بحب الاثنين".