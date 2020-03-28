أسعار العملات اليوم السبت 28-3-2020 في مصر

استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها باستمرار، نستعرض متوسط أسعار العملات وفق التعاملات الأخيرة التي وردت قبل اليوم، السبت 28 مارس الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.4 جنيه للشراء، و17.27 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 16.89 جنيه للشراء، و17.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.120 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وسجّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 17.89 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجّل نحو 17.91 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، في بنك عودة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع