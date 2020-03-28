"مش عايز اتعالج".. اللحظات الأخيرة لمدمن أجبره عمه ورفاقه على العلاج

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، لغز استقبال مستشفى قصر العيني لجثة شاب من أقاربه.

وتبين من خلال التحريات والتحقيقات، أن الجثة لشاب مدمن مخدرات، وأنه أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء محاولة عمه و4 آخرين، تقيده وإجباره على الذهاب إلى أحد المستشفيات لعرضه على الأطباء وعلاجه من الأدمان.

وأوضحت التحريات، التي جرت تحت قيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الجيزة، أن المشتبه فيهم قيدوا الشاب من اليدين والقدمين، وأجبروه على الذهاب معهم، وأثناء ذلك ظل يصرخ، قائلا: "مش عايز أتعالج.. مش عايز أتعالج" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فحاول المتهمون التخلص منه ونقلوه إلى مستشفى قصر العيني، إلا أن القوات كشف لغز الجريمة بمجرد تلقى الإخطار من المستشفى.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين الـ5، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث.