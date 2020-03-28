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محمود مسلم

سوريا تمد تعطيل المدارس والجامعات حتى 16 أبريل

كتب:

وكالات
10:19 ص | السبت 28 مارس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

مددت الحكومة السورية تعطيل المدارس والجامعات في البلاد حتى 16 أبريل المقبل، بعدما كان محددا حتى 2 أبريل، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا تعطيل المدارس العامة والخاصة، والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها من يوم 2-4-2020 حتى الخميس 16-4-2020.

كما قررت تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة حتى التاريخ ذاته.

كانت الحكومة أعلنت، أمس، أن حظر التنقل بين مراكز المحافظات والمناطق والأرياف سيبدأ يوم غد الأحد حتى إشعار آخر.