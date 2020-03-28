سوريا تمد تعطيل المدارس والجامعات حتى 16 أبريل

مددت الحكومة السورية تعطيل المدارس والجامعات في البلاد حتى 16 أبريل المقبل، بعدما كان محددا حتى 2 أبريل، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا تعطيل المدارس العامة والخاصة، والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها من يوم 2-4-2020 حتى الخميس 16-4-2020.

كما قررت تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة حتى التاريخ ذاته.

كانت الحكومة أعلنت، أمس، أن حظر التنقل بين مراكز المحافظات والمناطق والأرياف سيبدأ يوم غد الأحد حتى إشعار آخر.