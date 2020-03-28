نائب: التعطل المتكرر لأجهزة الإشعاع يهدد الآلاف من مرضى الأورام

قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن تعطل أجهزة العلاج الإشعاعي تعتبر واحدة من الكوارث التي تواجه مرضى الأورام، وتحديدًا الذين يتلقون جلسات العلاج الإشعاعي داخل مراكز الأورام، خصوصًا مع زيادة أعداد المرضى، فضلًا عن التكلفة المرتفعة لثمن الجهاز، إلى جانب الإجراءات الروتينية المعقدة الخاصة بطلب الصيانة للأجهزة، والتي تستمر أيامًا وربما أسابيع أو أشهر، وأن هذا الأمر كان يؤدي إلى بطء فعالية العلاج وزيادة أعراضه الجانبية.

وأضاف بركات، في بيان له، أن المشكلة المتكررة في كل مراكز علاج الأورام هي تعطل تلك الأجهزة رغم الصيانة الدورية، ما يشكل عبئًا كبيرًا لعدم قدرة الأجهزة الأخرى في المركز نفسه أو مراكز أخرى لكثرة عدد المرضى على كل جهاز، إضافة إلى عدم توافر قطع الغيار لتلك الأجهزة، وكلها استيراد من شركات كبرى ومعروفة، إضافة إلى أن أسعارها مرتفعة بعض الشيء.

وأوضح أن ميزانية المستشفيات غير قادرة على تحمل تكلفة هذا الجهاز الذي يساوي 50 مليون جنيه، موضحًا أن نحو 60% من المرضى يحصلون على علاج إشعاعي لأسباب مختلفة.

وأشار إلى أن بعض المراكز الحكومية تعطل إصلاح الجهاز لتشغيل مراكز أخرى خاصة، كما تؤخذ عمولات من المراكز على الحالات التي تحول إليهم ويجرى علاجها على نفقة الدولة، مطالبًا بتدخل الأجهزة الرقابية في ذلك الأمر وعمل حصر بأعداد الأجهزة المتوفرة في مراكز علاج الأورام، فضلًا عن تحديد التالف منها أو المعطل والوقوف على أسباب تعطيله، والعمل على إصلاحه تيسيرًا على المرضى.