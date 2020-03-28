كيف أحمي الجهاز التنفسي من كورونا؟.. طبيب أمراض صدرية يوضح

قال الدكتور محمود عبد المجيد، مدير مستشفى الصدر بالعباسية الأسبق، إن سبب إصابة الأشخاص بالأمراض الصدرية يرجع إلى انتقال العدوى من شخص مريض لآخر سليم عن طريق السعال أو العطس أو الرزاز.

عبد المجيد: الابتعاد لمسافة متر يقي من الفيروس

وأضاف خلال حوار ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "DMC"، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن هناك بعض الفيروسات مثل السُل تنتقل عن طريق الهواء، ولحسن الحظ أن كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء لأن الرذاذ الحامل للفيروس ثقيل فيسقط على الأرض بمسافة متر أو متر ونصف، لهذا ينصح الأطباء بابتعاد المواطنين عن بعضهم البعض بهذه المسافة.

وأشار مدير مستشفى الصدر بالعباسية الأسبق، إلى أن الشخص الذي يعاني من حساسية في الصدر الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات بشكل عام نظرا لأنه يعاني من ضعف في المناعة، موضحا أنه يجب على مرضى الحساسية والسكر والقلب والضغط أخذ الحيطة والحذر بسبب كورونا، كما أن الفيروس يتسبب في مضاعفة الأعراض عند كبار السن.