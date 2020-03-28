سماح أبو بكر تحكي قصة "سر البحر الأزرق" للأطفال "أون لاين"

بسبب تعليق اللقاءات المباشرة مع الأطفال، كإجراء احتزازي من تفشي فيروس كورونا، حرصت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، على عمل لقاء مباشر مع الأطفال عبر صفحة برنامج "أحكي يا ماما سماح" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث عرضت ماما سماح ثلاث قصص للتصويت، بحيث يختار الأطفال قصة لحكيها خلال الفيديو، ووقع اختيار المتابعين على قصة "سر البحر الأزرق".

وقالت "سماح" لـ"الوطن" : "هذه أول تجربة في الظهور لايف عبر فيسبوك، وفكرت في خوضها بعد أن قدمت لأول مرة في حلقات برنامجي التليفزيوني "أحكى يا ماما سماح" المذاع على تليفزيون القنال، بدون أطفال، كإجراء احترازي من تعرض أي من الصغار للإصابة".

وتابعت: "قدمت أول قصة، ولاقت تفاعلا كبيرا من الأطفال وحتى الكبار، سواء من خلال الرسائل أو التعليقات، كما أدهشني تفاعل الأطفال ليس من مصر فقط ولكن من الدول العربية، والتجربة خلقت احتكاك أوسع ليس معي فقط، ولكن بين الأطفال وبعضهم البعض، للمناقشة حول القصة، ولذلك سأقوم بتكرار التجربة، مع الأخذ في الاعتبار القصص التي يع عليها اختيار المتابعين".

يشار إلى قصة أن "سر البحر الأزرق" صادرة عن دار البستاني للنشر والتوزيع، وتدور عن الصداقة النقية ومعنى الصديق وقت الضيق، وبالصداقة نرى الحياة جميلة، ومن دونها نرى الحياة رمادية بائسة.